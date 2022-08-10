Україна отримає грант на 4,5 мільярди доларів: куди підуть гроші — Finance.ua
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Україна отримає грант на 4,5 мільярди доларів: куди підуть гроші

Казна та Політика
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Україна отримає грант на 4,5 мільярди доларів: куди підуть гроші
Україна отримає грант на 4,5 мільярди доларів: куди підуть гроші
У вівторок, 9 серпня, міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Грантове фінансування є надзвичайно важливим для нас, оскільки дозволяє знизити боргове навантаження на Державний бюджет України та думати про повоєнну відбудову України», — зазначив Марченко.
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На сьогоднішній день в Україні вже впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 2,79 млрд дол. США.
Дані кошти спрямовуються на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному так і регіональному рівнях.
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Грант від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд дол. США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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