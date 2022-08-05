Бюджет щомісяця отримує близько 2,8 млрд дол. зовнішніх надходжень - нардеп — Finance.ua

Бюджет щомісяця отримує близько 2,8 млрд дол. зовнішніх надходжень - нардеп Вчора 14:27 — Казна та Політика

Бюджет щомісяця отримує близько 2,8 млрд дол. зовнішніх надходжень - нардеп

Зовнішні надходження перевищили половину фінансування Державного бюджету з початку повномасштабної війни рф проти України.

Детальну статистику навів голова податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

На 4 серпня, за даними Гетманцева, фінансування держбюджету з початку війни становило 805,3 млрд грн, або 26,95 млрд дол.

З цієї суми:

11% — склали пільгові кредити МФО (МВФ, Світового банку, ЄІБ);

17% — ОВДП, розміщені на ринкових умовах;

32% — монетизація дефіциту держбюджету НБУ;

40% — двосторонні офіційні пільгові кредити та гранти (топ-5 найбільших кредиторів/донорів — США, ЄС, Німеччина, Канада, Японія).

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«Загалом зовнішні надходження склали трохи більше половини (51%) від загального фінансування. В грошовому вираженні це 13,9 млрд дол. або близько 2,8 млрд дол./міс. за 5 повних місяців війни», — зазначив нардеп.

При цьому Гетманцев нагадав, що до кінця року Україна щомісячно потребує близько 5 млрд дол. зовнішнього фінансування для збереження макроекономічної стабільності та фінансування невійськових виплат.

«Це ще раз підкреслює важливість активізації зусиль уряду та НБУ щодо залучення зовнішньої допомоги, включно із новою програмою МВФ», — наголосив нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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