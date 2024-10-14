Україна отримає додатковий кредит від Канади на 300 млн доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримає додатковий кредит від Канади на 300 млн доларів

12
11 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про кредит на 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США). Кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України через Адміністративний рахунок МВФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.
Марченко підкреслив значну роль Канади у підтримці України від початку повномасштабного вторгнення, зазначивши, що сума прямої бюджетної підтримки з лютого 2022 року перевищує 5 млрд доларів.
Міністр висловив вдячність уряду та громадянам Канади за їхню солідарність і допомогу у стабілізації фінансової системи України.
Новий кредит надається на 10 років з процентною ставкою 1,5% річних, а пільговий період становить 4,5 роки. Очікується, що найближчим часом ці кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету.

Допомога Україні від Канади

Канада з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну стала одним з найактивніших міжнародних партнерів нашої країни. Підтримка Канади охоплює широкий спектр напрямків: від військової допомоги до гуманітарної та фінансової підтримки, а також активної дипломатичної роботи на міжнародній арені.
У липні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував пакет допомоги Україні на 500 млн канадських доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.