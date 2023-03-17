Україна отримала від ЄС 17,4 млн євро на розвиток електронних послуг — Finance.ua
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Україна отримала від ЄС 17,4 млн євро на розвиток електронних послуг

Казна та Політика
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Україна отримала від ЄС 17,4 млн євро на розвиток електронних послуг
Україна отримала від ЄС 17,4 млн євро на розвиток електронних послуг
Стартувала європейська програма Цифрова трансформація для України з бюджетом у 17,4 млн євро.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Зазначається, що проект додасть нового поштовху цифровій трансформації та інвестиціям у майбутнє нашої країни.
«За підтримки європейських партнерів ми будемо вдосконалювати цифрову інфраструктуру, реєстри та публічні електронні послуги відповідно до стандартів ЄС. Будемо створювати ще більше корисних послуг і сервісів для взаємодії держави та громадян», — сказано у повідомленні.
Фінансування ЄС направлене на розвиток цифрових послуг і застосунку Дія, вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами, розбудову інфраструктури електронної ідентифікації згідно з регламентом eIDAS та розбудову системи електронного урядування, що дасть змогу прозоро розглядати кримінальні справи.
Проект впроваджується разом з партнерами з Естонської академії електронного урядування, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором.
Також серед спільних проектів — EGov4Ukraine, EU4DigitalUA та Підтримка ЄС у зміцненні кібербезпеки України. Академія на сьогоднішній день впроваджує в Україні чотири проекти з бюджетом 41 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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