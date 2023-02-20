Україна отримала від Великобританії другу частину додаткового фінансування на $203 млн — Finance.ua

Україна отримала від Великобританії другу частину додаткового фінансування на $203 млн Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

До Державного бюджету України від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну

Загальний обсяг позики під гарантії Великобританії становить 500 млн доларів.

Ці кошти надано на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великобританії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Строк погашення кредиту — 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом.

Процентна ставка — 0,25 % річних.

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

Раніше до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів з Цільового фонду Світового банку.

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