Україна отримала від Великобританії другу частину додаткового фінансування на $203 млн — Finance.ua
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Україна отримала від Великобританії другу частину додаткового фінансування на $203 млн

Казна та Політика
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До Державного бюджету України від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Загальний обсяг позики під гарантії Великобританії становить 500 млн доларів.
Ці кошти надано на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великобританії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Строк погашення кредиту — 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом.
Процентна ставка — 0,25 % річних.
Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.
Раніше до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів з Цільового фонду Світового банку.
За матеріалами:
Українські Новини
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