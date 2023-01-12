Україна отримала від Норвегії тимчасові мости на $3 мільйони — Finance.ua

Україна отримала від Норвегії тимчасові мости на $3 мільйони Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Україна отримала від Норвегії тимчасові мости на $3 мільйони

В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, у грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон (3 мільйони доларів. — Ред.).

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«Норвезькі мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow / bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів — вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних автомобілів, ремонтних бригад тощо», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримані тимчасові мости від Чехії та Франції.

Крім того, незабаром «Укравтодор» очікує мости від Швеції і ще одну партію чеських тимчасових переправ.

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УНІАН За матеріалами:

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