Україна отримала від Норвегії тимчасові мости на $3 мільйони — Finance.ua
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Україна отримала від Норвегії тимчасові мости на $3 мільйони

Казна та Політика
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Україна отримала від Норвегії тимчасові мости на $3 мільйони
Україна отримала від Норвегії тимчасові мости на $3 мільйони
В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг.
Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, у грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон (3 мільйони доларів. — Ред.).
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«Норвезькі мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow / bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів — вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних автомобілів, ремонтних бригад тощо», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримані тимчасові мости від Чехії та Франції.
Крім того, незабаром «Укравтодор» очікує мости від Швеції і ще одну партію чеських тимчасових переправ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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