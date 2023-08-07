Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд доларів за півтора року, — Мінфін — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд доларів за півтора року, — Мінфін

Казна та Політика
16
Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд доларів за півтора року, — Мінфін
Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд доларів за півтора року, — Мінфін
Уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу в розмірі 1,55 млрд доларів з початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство фінансів України.
Голова Мінфіну Сергій Марченко обговорив економічну ситуацію та фінансові виклики під час воєнного стану з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером.
Читайте також
Міністр зазначив, що Німеччина є одним з лідерів у підтримці нашої боротьби проти терористичних дій рф, зокрема у фінансовій, військовій та гуманітарній допомозі. Від початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд доларів.
«Левова частка фінансування була спрямована у формі грантів, що надзвичайно важливо. Оскільки це дозволяє нам зменшити боргове навантаження у майбутньому», — йдеться у повідомленні Мінфіну.
Місце для вашої реклами
Також, під час обговорення йшлося про шлях європейської інтеграції України, співпрацю з МВФ та ініціативу ЄС щодо створення фонду Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.