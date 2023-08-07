Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд доларів за півтора року, — Мінфін Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд доларів за півтора року, — Мінфін

Уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу в розмірі 1,55 млрд доларів з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство фінансів України.

Голова Мінфіну Сергій Марченко обговорив економічну ситуацію та фінансові виклики під час воєнного стану з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером.

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Міністр зазначив, що Німеччина є одним з лідерів у підтримці нашої боротьби проти терористичних дій рф, зокрема у фінансовій, військовій та гуманітарній допомозі. Від початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд доларів.

«Левова частка фінансування була спрямована у формі грантів, що надзвичайно важливо. Оскільки це дозволяє нам зменшити боргове навантаження у майбутньому», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Також, під час обговорення йшлося про шлях європейської інтеграції України, співпрацю з МВФ та ініціативу ЄС щодо створення фонду Ukraine Facility.

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