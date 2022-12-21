Україна отримала від Нідерландів кредит на €200 мільйонів — Finance.ua

Україна отримала від Нідерландів кредит на €200 мільйонів Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Україна отримала від Нідерландів кредит на €200 мільйонів

Україна отримала від Нідерландів кредит на 200 мільйонів євро через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

«20 грудня, Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду», — йдеться в повідомленні.

Кредит надано на пільгових умовах, зокрема: на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних). Остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

Кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Як повідомлялось, у квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

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Укрінформ За матеріалами:

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