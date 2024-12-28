Україна отримала свою першу поставку зрідженого газу зі США — Finance.ua

Україна отримала свою першу поставку зрідженого газу зі США Сьогодні 12:36 — Енергетика

Енергетичний холдинг ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, розпочав імпорт зрідженого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів. Перша партія обсягом 100 млн куб. м була доставлена в Грецію на судні Gaslog Savannah з Луїзіани 27 грудня.

Як повідомляється на сайті компанії, після регазифікації газ транспортуватиметься до України через трубопроводи. D. Trading, підрозділ ДТЕК, що займається постачанням, сподівається, що поставки американського газу будуть регулярними й поширяться не лише на Грецію, але й на північну Європу та Балтію.

«Ці поставки не тільки забезпечують наш регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й знижують залежність від Росії у нашій енергетичній системі. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за стратегічний вклад в енергетичну безпеку Європи через ці поставки», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, коментуючи прибуття першого газовозу.

Як повідомляє Le Monde, СПГ був розвантажений на грецькому терміналі в Середземному морі, після чого природний газ було доставлено в Україну через трубопровід.

Прямі поставки американського СПГ допоможуть зменшити напругу на європейському газовому ринку, оскільки, через регулярні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України, Київ змушений збільшити імпорт електроенергії з Європейського Союзу.

У червні 2024 року ДТЕК підписав угоду з американською компанією Venture Global на постачання зрідженого газу. Ця компанія планує поставляти газ з терміналів на узбережжі Мексиканської затоки до кількох європейських портів, включаючи Грецію, яка має трубопровідне з’єднання з Україною. Наразі угоди укладено до кінця 2026 року, проте в майбутньому планується підписання 20-річного контракту. Варто додати, що у 2023 році США стали найбільшим у світі експортером зрідженого природного газу, обігнавши Катар.

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