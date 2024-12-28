Україна отримала свою першу поставку зрідженого газу зі США — Finance.ua

Україна отримала свою першу поставку зрідженого газу зі США
Енергетичний холдинг ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, розпочав імпорт зрідженого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів. Перша партія обсягом 100 млн куб. м була доставлена в Грецію на судні Gaslog Savannah з Луїзіани 27 грудня.
Як повідомляється на сайті компанії, після регазифікації газ транспортуватиметься до України через трубопроводи. D. Trading, підрозділ ДТЕК, що займається постачанням, сподівається, що поставки американського газу будуть регулярними й поширяться не лише на Грецію, але й на північну Європу та Балтію.
«Ці поставки не тільки забезпечують наш регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й знижують залежність від Росії у нашій енергетичній системі. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за стратегічний вклад в енергетичну безпеку Європи через ці поставки», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, коментуючи прибуття першого газовозу.
Як повідомляє Le Monde, СПГ був розвантажений на грецькому терміналі в Середземному морі, після чого природний газ було доставлено в Україну через трубопровід.
Прямі поставки американського СПГ допоможуть зменшити напругу на європейському газовому ринку, оскільки, через регулярні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України, Київ змушений збільшити імпорт електроенергії з Європейського Союзу.
У червні 2024 року ДТЕК підписав угоду з американською компанією Venture Global на постачання зрідженого газу. Ця компанія планує поставляти газ з терміналів на узбережжі Мексиканської затоки до кількох європейських портів, включаючи Грецію, яка має трубопровідне з’єднання з Україною. Наразі угоди укладено до кінця 2026 року, проте в майбутньому планується підписання 20-річного контракту. Варто додати, що у 2023 році США стали найбільшим у світі експортером зрідженого природного газу, обігнавши Катар.
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