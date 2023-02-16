Україна отримала перший транш на підтримку «Украероруху» — Finance.ua
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Україна отримала перший транш на підтримку «Украероруху»

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Україна отримала перший транш на підтримку «Украероруху»
Україна отримала перший транш на підтримку «Украероруху»
Україна в четвер, 16 лютого, отримала перший транш допомоги від Євроконтролю з Аеронавігаційного Фонду солідарності.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
«Цей добровільний фонд дозволить на час призупинення виконання польотів в повітряному просторі нашої країни забезпечити підтримку операційної діяльності національного провайдера аеронавігаційних послуг „Украерорух“ та закласти основи відновлення послуг у повоєнний період», — йдеться в повідомленні.
У міністерстві одали, що така підтримка дозволить здійснити ефективні заходи задля функціонування української аеронавігаційної інфраструктури та підтримки компетентності фахівців операційного напрямку.
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«Це необхідна передумова повернення до повноцінного надання послуг національним провайдером аеронавігаційних послуг України», — додали у відомстві.
Нагадаємо, Україна та Євросоюз домовилися про запуск роботи Аеронавігаційного фонду солідарності, який допоможе проводити підготовку персоналу та інфраструктури для післявоєнного відновлення рейсів.
Як наголошувалось раніше, Україні важливо підтримати близько чотирьох тисяч унікальних фахівців аеронавігаційноі сфери, а також зберігати в належному стані аеронавігаційну інфраструктуру країни, яка протягом останнього року зазнала суттєвих пошкоджень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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