Україна отримала національну квоту на вилов риби в Атлантичному океані на 2023 — Finance.ua

Україна отримала національну квоту на вилов риби в Атлантичному океані на 2023 Вчора 20:33 — Казна та Політика

Україна отримала національну квоту на вилов риби в Атлантичному океані на 2023 рік.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

«За результатами 44-ї щорічної сесії Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО) Україні на 2023 рік виділено національну квоту на вилов морського окуня в обсязі 150 тонн... Звертаємо увагу, що до використання також доступні промислові квоти для груп договірних сторін, що встановлені за статтею „інші“: тріска атлантична, морський окунь, жовтохвоста лиманда, атлантична довга камбала, білий американський морський налим, скат, кальмар, вилов яких здійснюється „за олімпійським принципом“ без розподілу на національні квоти», — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, Держрибагентство запрошує зацікавлених суб’єктів господарювання долучитися до здійснення промислу у водах північно-західної частини Атлантичного океану.

2021 року порівняно з 2020 роком імпорт риби й морепродуктів збільшився на 28,6%, або на 194,229 млн доларів, до 874,501 млн доларів, експорт — на 35,5%, або на 14,990 млн доларів, до 57,194 млн доларів.

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