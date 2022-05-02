Україна отримала €495 млн грантової підтримки США, Норвегії та Австрії - Мінфін — Finance.ua

Україна отримала €495 млн грантової підтримки США, Норвегії та Австрії - Мінфін

Вчора 16:48 — Казна та Політика

Україна отримала €495 млн грантових коштів від США, Норвегії та Австрії (в рамках одного гранту) через Цільовий мультидонорський трастовий фонд Світового банку (MDTF) у рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

«Розпочинаємо тиждень із позитивних новин на міжнародному фронті. До державного бюджету України надійшла чергова частина грантових коштів від донорів Світового банку», — написав міністр фінансів Сергій Марченко у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США обсягом $500 млн.

Грант надійшов до загального фонду держбюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб, уточнив Мінфін.

Як повідомлялося, цільовий фонд створила Група Світового банку. Україна 11 квітня отримала через MDTF €44,5 млн від Швеції, 29 квітня — EUR88,5 млн від Данії (близько €20,5 млн), Ісландії (близько €0,46 млн), Латвії (близько €5,0 млн), Литви (близько €5,0 млн) та Великої Британії (близько €60,0 млн).

Норвегія наприкінці березня повідомила про рішення перерахувати до MDTF для України 200 млн норвезьких крон (близько €20 млн), нагадавши, що загалом вона виділила 2 млрд крон на гуманітарну діяльність та допомогу біженцям у зв’язку з війною в Україні. Приблизно половину цієї суми на початок квітня вже було витрачено.

Внесок Австрії до фонду, згідно з інформацією СБ, становить €10 млн. США 21 квітня повідомили про перерахування до MDTF ще $500 млн.

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