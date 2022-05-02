Україна отримала €495 млн грантової підтримки США, Норвегії та Австрії - Мінфін — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала €495 млн грантової підтримки США, Норвегії та Австрії - Мінфін

Вчора 16:48Казна та Політика
79
Україна отримала €495 млн грантових коштів від США, Норвегії та Австрії (в рамках одного гранту) через Цільовий мультидонорський трастовий фонд Світового банку (MDTF) у рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.
«Розпочинаємо тиждень із позитивних новин на міжнародному фронті. До державного бюджету України надійшла чергова частина грантових коштів від донорів Світового банку», — написав міністр фінансів Сергій Марченко у Фейсбуці у понеділок.
За його словами, найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США обсягом $500 млн.
Грант надійшов до загального фонду держбюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб, уточнив Мінфін.
Місце для вашої реклами
Як повідомлялося, цільовий фонд створила Група Світового банку. Україна 11 квітня отримала через MDTF €44,5 млн від Швеції, 29 квітня — EUR88,5 млн від Данії (близько €20,5 млн), Ісландії (близько €0,46 млн), Латвії (близько €5,0 млн), Литви (близько €5,0 млн) та Великої Британії (близько €60,0 млн).
Норвегія наприкінці березня повідомила про рішення перерахувати до MDTF для України 200 млн норвезьких крон (близько €20 млн), нагадавши, що загалом вона виділила 2 млрд крон на гуманітарну діяльність та допомогу біженцям у зв’язку з війною в Україні. Приблизно половину цієї суми на початок квітня вже було витрачено.
Внесок Австрії до фонду, згідно з інформацією СБ, становить €10 млн. США 21 квітня повідомили про перерахування до MDTF ще $500 млн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.