Україна отримала 2,2 млрд грн доходу від арештованих активів рф та рб — Finance.ua
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Україна отримала 2,2 млрд грн доходу від арештованих активів рф та рб

Казна та Політика
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Україна отримала 2,2 млрд грн доходу від арештованих активів рф та рб
Україна отримала 2,2 млрд грн доходу від арештованих активів рф та рб
Україна отримала від арештованих російських та білоруських активів доходу на 2,2 млрд грн. Зокрема, йдеться про рухомий склад та товарно-матеріальні цінності.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що Укрзалізниця отримала 1,3 млрд грн доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали російським та білоруським компаніям.
Крім того, нещодавно Національне агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА реалізувало чергову партію арештованого аміаку. Наразі вже продано три такі партії на загальну суму понад 910 млн грн.
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«Таким чином, держава вже отримала понад 2,2 млрд грн доходів завдяки арештованим БЕБ активам рф та рб», — йдеться у повідомленні.
Як пояснили у відомстві, згадані активи — вагони в кількості 17 800 та понад 42 тис. тонн аміаку були вилучені та арештовані детективами БЕБ у підприємств, що прямо або опосередковано пов’язані з компаніями або громадянами росії та білорусі.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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