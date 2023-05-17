Україна отримала 100% замовленого газу в ході першого тендеру ЄС — Finance.ua

Україна отримала 100% замовленого газу в ході першого тендеру ЄС Сьогодні 07:27 — Енергетика

Україна отримала 100% замовленого газу в ході першого тендеру ЄС

Україна отримала 100% обсягу газу, що був замовлений завдяки її участі у Платформі ЄС із спільної закупівлі газу, започаткованої п’ять місяців тому для підвищення енергетичної безпеки ЄС та його партнерів в рамках Енергетичного співтовариства.

Про це у Брюсселі, підбиваючи підсумки першого тендеру на колективну закупівлю газу, розповів віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович.

«Результати [тендеру] для найбільш вразливих країн є особливо позитивними. Наприклад, запит на обсяги газу, що були замовлені Болгарією, був повністю виконаний. В Україні та у Молдові, відповідно, були виконані 100 відсотків та 80 відсотків замовлених обсягів у поставках газу. Це було досягнуто завдяки інструменту (газовій Платформі ЄС. — Ред.), який не існував ще 5 місяців тому», — наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

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Він зауважив, що реакція ринку на оголошений Єврокомісією перший тендер на спільну закупівлю газу була позитивною. У тендері взяли участь 25 ключових постачальників газу та більш як 110 компаній, що були зацікавлені у його споживанні, і ці кількісні показники продовжують зростати внаслідок високого інтересу з обох сторін. Початковий тендерний запит ЄС на закупівлю газу охоплював його обсяг у 11,6 мільярда кубічних метрів газу, при цьому пропозиція надійних (не російських. — Ред.) компаній-постачальників склала 13,4 мільярда кубічних метрів газу.

«Це можна назвати, без перебільшення, видатним успіхом. Поєднання попиту від кількох країн ЄС було вірним рішенням, що дозволило скористатися потужною купівельною спроможністю ЄС та успішно працювати над заповненням європейських газових сховищ до наступної зими. Був досягнутий загальний обсяг закупівлі у 10,9 мільярда кубометрів газу, з якого на скраплений газ LNG припадає близько 20 відсотків, та решта 80 відсотків покриваються за рахунок трубопровідного газу», — повідомив Шефчович.

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Він зауважив, що наступного понеділка має намір провести віртуальне зібрання Платформи ЄС із закупівлі газу. Всі учасники тендеру проінформовані про його результати, та будуть здатними розпочати переговори з укладення контрактів. Цей процес відбувається за межами агрегованої Платформи ЄС та без жодного втручання з боку Європейської Комісії. У другій половині червня Єврокомісія має намір провести другий раунд тендеру із задоволення агрегованого попиту європейських споживачів на газ, ще три такі раунди будуть проведені до завершення поточного року.

«Попри ці позитивні новини… ми не маємо втрачати пильності. Ми все ще маємо війну, яка палає в Україні, ми маємо пам’ятати також про важкі уроки минулого року. Ми маємо працювати, щоб наша енергетична безпека була набагато сильнішою, ніж минулого року. При цьому ми не можемо бути задоволеними тим рівнем цін на енергію, який зараз існує в Європі. Ми будемо продовжувати залучення з усіма надійними постачальниками по усьому світу, щоб бути добре підготовленими до наступної зими», — сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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