Україна пропонує Європі вільні газосховища, щоб завчасно купувати дешевий газ — Finance.ua

Україна пропонує Європі вільні газосховища, щоб завчасно купувати дешевий газ Сьогодні 09:34 — Енергетика

Рекордне за кілька років падіння ціни блакитного палива спонукає європейських учасників ринку до вигідних закупівель. Але власні газосховища вже майже заповнені. Це викликало інтерес до української ГТС. Вітчизняний оператор вважає, що це зміцнить енергобезпеку регіону, пише УНН з посиланням на повідомлення Оператора ГТС України

Європейські ціни на газ, які минулого року в цей період сягали позначки у 100 євро за мегават-годину, знизились до 35 євро за МВт/год (або 398,1 дол. за тис. куб. м) — найнижчого рівня з літа 2021 року.

Падінню ціни на газ у ЄС, як вказано, сприяє кілька факторів, серед яких високий рівень заповнення газових сховищ (понад 62%) і рекордні обсяги надходжень скрапленого природного газу. Зокрема у квітні 2023 року, за даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, ці показники досягли абсолютного максимуму за всю історію спостережень — 12,07 млрд куб. м.

Рекордні потоки СПГ у Європі зберігаються й у травні.

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