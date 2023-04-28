Україна отримала $1,3 млрд від США через Цільовий фонд Світового банку — Finance.ua

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Україна отримала $1,3 млрд від США через Цільовий фонд Світового банку

Казна та Політика
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Україна отримала $1,3 млрд від США через Цільовий фонд Світового банку
Україна отримала $1,3 млрд від США через Цільовий фонд Світового банку
Сьогодні, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд доларів від США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).
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Від початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 16,7 млрд доларів США у формі грантів.
«Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.
На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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