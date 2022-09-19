Україна оновить закон про криптовалюти згідно з вимогами ЄС — Finance.ua
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Україна оновить закон про криптовалюти згідно з вимогами ЄС

Фінтех і Картки
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Україна оновить закон про криптовалюти згідно з вимогами ЄС
Україна оновить закон про криптовалюти згідно з вимогами ЄС
Український закон «Про віртуальні активи (ВА)», який, зокрема, стосується криптовалют, доопрацюють з урахуванням положень європейського законопроєкту про регулювання MiCA.
Про це у коментарі ForkLog UA повідомили представники Мінцифри.
За їхніми словами, після того як Україна набула статусу кандидата на членство в ЄС, локальне законодавство необхідно адаптувати до європейських стандартів.
Крім Мінцифри, над відповідними поправками до закону «Про ВА» працюють НКЦПФР, Нацбанк та учасники ринку.

Як працюватиме ринок віртуальних активів

На документ можуть чекати істотні зміни.
«Перегляд, можливо, стосуватиметься навіть прийнятої класифікації ВА. Також будуть переглядатися умови первинної пропозиції ВА та багато іншого», — зазначили у міністерстві.
У НКЦПФР додали, що оновлення закону є обов’язковим для подальшої розробки норм з оподаткування криптовалют, які підготують окремим законопроєктом.
Нову редакцію документа орієнтовно представлять наприкінці 2022 року.
Нагадаємо, ухвалений у вересні 2021 року закон «Про віртуальні активи» не набуде чинності до моменту внесення змін до Податкового кодексу України. Коли це станеться — невідомо. Комплексні питання та воєнний стан можуть уповільнити процес.
За матеріалами:
Forklog
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