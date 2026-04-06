Україна оцінить перспективи видобутку геотермальної енергії на Закарпатті

АТ «Укргазвидобування» у березні за результатами тендеру замовило компанії Teverra LLC (США) науково-технічні послуги для пілотного геотермального проєкту на Закарпатті за 42 тис. фунтів стерлінгів, або 2,34 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Прозорро».

До 16 червня проведуть комплексну оцінку перспектив реалізації пілотного геотермального проєкту в Солотвинській западині зі складанням звіту попереднього техніко-економічного обґрунтування (Pre-feasibility Study) та перевірки якості (Assurance review) геологічних та технічних результатів, отриманих під час виконання грантового проєкту Великої Британії Geothermal Ukraine — An Empowering Change for Good: Making Difference in Technology for Rapid Deployment.

Дослідження охоплюють ділянки в межах діючих спеціальних дозволів на користування надрами та прилеглих територій. Солотвинське родовище розташоване на східній околиці Солотвина в Тячівському районі. Липчанська площа розташована навколо Хуста в Хустському районі.

Двох дешевших на 7% учасників (ДочП «Західукргеологія» ПрАТ «НАК «Надра України» та Renascent Energy Management LLC (США) відхилили за неусунення недоліків за добу. Вони не підтвердили, що мають працівників необхідної кваліфікації та аналогічний досвід.

