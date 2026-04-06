Україна оцінить перспективи видобутку геотермальної енергії на Закарпатті
АТ «Укргазвидобування» у березні за результатами тендеру замовило компанії Teverra LLC (США) науково-технічні послуги для пілотного геотермального проєкту на Закарпатті за 42 тис. фунтів стерлінгів, або 2,34 млн грн.
Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Прозорро».
До 16 червня проведуть комплексну оцінку перспектив реалізації пілотного геотермального проєкту в Солотвинській западині зі складанням звіту попереднього техніко-економічного обґрунтування (Pre-feasibility Study) та перевірки якості (Assurance review) геологічних та технічних результатів, отриманих під час виконання грантового проєкту Великої Британії Geothermal Ukraine — An Empowering Change for Good: Making Difference in Technology for Rapid Deployment.
Дослідження охоплюють ділянки в межах діючих спеціальних дозволів на користування надрами та прилеглих територій. Солотвинське родовище розташоване на східній околиці Солотвина в Тячівському районі. Липчанська площа розташована навколо Хуста в Хустському районі.
Двох дешевших на 7% учасників (ДочП «Західукргеологія» ПрАТ «НАК «Надра України» та Renascent Energy Management LLC (США) відхилили за неусунення недоліків за добу. Вони не підтвердили, що мають працівників необхідної кваліфікації та аналогічний досвід.
Україна оцінить перспективи видобутку геотермальної енергії на Закарпатті
