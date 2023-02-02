Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року — Finance.ua

Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року
Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та на продовження терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом до кінця 2024 року.
Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, повідомили в уряді.
Прем’єр наголосив, що інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та подальше поглиблення торговельних відносин життєво необхідне для спроможності України протистояти російській агресії.
«Зокрема, важливо до кінця 2024 року зберегти безмитне ввезення наших товарів до Євросоюзу», — відзначив Денис Шмигаль.
Шмигаль подякував за потужну макрофінансову допомогу ЄС. Зокрема, за програму підтримки обсягом 18 млрд євро, з яких 3 млрд євро вже надійшло в Україну.
«Важливо, аби фінансові ресурси надходили прогнозовано та ритмічно. Для цього ми створили платформу «фінансового Рамштайну», — підкреслив очільник уряду.
Він також закликав ЄС долучатися до швидкої відбудови України.
«Цьогоріч на ці потреби потрібно 17 млрд доларів. Одне з ключових джерел фінансування — російські активи. Слід створити реальний механізм їх спрямування на компенсацію збитків, завданих війною», — заявив прем’єр-міністр.
Зі свого боку Валдіс Домбровскіс, як вказано, наголосив, що ЄС і далі буде всебічно підтримувати Україну.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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