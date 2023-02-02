Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року — Finance.ua
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Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року

Казна та Політика
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Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року
Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року
Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та на продовження терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом до кінця 2024 року.
Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, повідомили в уряді.
Прем’єр наголосив, що інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та подальше поглиблення торговельних відносин життєво необхідне для спроможності України протистояти російській агресії.
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«Зокрема, важливо до кінця 2024 року зберегти безмитне ввезення наших товарів до Євросоюзу», — відзначив Денис Шмигаль.
Шмигаль подякував за потужну макрофінансову допомогу ЄС. Зокрема, за програму підтримки обсягом 18 млрд євро, з яких 3 млрд євро вже надійшло в Україну.
«Важливо, аби фінансові ресурси надходили прогнозовано та ритмічно. Для цього ми створили платформу «фінансового Рамштайну», — підкреслив очільник уряду.
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Він також закликав ЄС долучатися до швидкої відбудови України.
«Цьогоріч на ці потреби потрібно 17 млрд доларів. Одне з ключових джерел фінансування — російські активи. Слід створити реальний механізм їх спрямування на компенсацію збитків, завданих війною», — заявив прем’єр-міністр.
Зі свого боку Валдіс Домбровскіс, як вказано, наголосив, що ЄС і далі буде всебічно підтримувати Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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