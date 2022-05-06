Україна очікує низку грантів та кредитів у травні — Finance.ua

Україна очікує низку грантів та кредитів у травні

Вчора 12:01 — Казна та Політика

Україна очікує низку грантів та кредитів у травні

Міністерство фінансів України розраховує в травні на отримання цілої низки кредитів та грантів і від країн-партнерів, і від міжнародних фінансових організацій, але основний інструмент, на який покладаються сподівання, — спеціальні права запозичення (SDR).

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Маємо великі очікування щодо того, що ми можемо отримати найближчим часом від наших партнерів. Це $500 млн додаткового гранту США, EUR150 млн від Німеччини, італійці узгодили новий кредит у EUR200 млн. Іще 1 млрд (канадських) доларів від Канади, яка узгодила таку суму через адміністративний рахунок МВФ. Ці кошти очікуємо найближчим часом», — сказав він.

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Марченко додав, що Японія після переговорів підтвердила додатковий кредит у $300 млн, отримання якого також очікується у травні.

За його словами, серед інших ресурсів, на який розраховує Мінфін цього місяця, нове фінансування Нідерландів, $200 млн першого траншу кредиту International Development Association Світового банку (СБ) на $1 млрд, іще $100 млн від СБ покриття видатків із виплат внутрішньо переміщеним особам, а також $60 млн покриття соціальних виплат.

«Британці через мультидонорський трастовий фонд СБ підтвердили додаткову гарантію до того, що вони вже надали в розмірі $500 млн. По EUR10 млн очікуємо від Латвії та Литви, а також Австрії, ще $10,5 млн — від Швейцарії, EUR20,5 млн — від Данії. Крім того, Польща та Фінляндія наразі вирішують суму та механізм допомоги. Ще EUR20 млн — від Норвегії, також через трастовий фонд. Ісландія у травні має надати 470 тис. євро», — зазначив міністр фінансів.

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Він наголосив, що, крім того, Європейський інвестиційний банк має перепрофілювати чинні проєкти на суму майже EUR 1,1 млрд, для чого очікується рішення Єврокомісії, і можливе виділення кредиту Францією.

«Але інструмент, на який ми покладаємо основні сподівання, — це спеціальні права запозичення. Був лист прем’єр-міністра країнам — потенційним донорам, які можуть поділитися часткою SDR. Ішлося про 10%. Нині ми працюємо над механікою цього процесу», — зазначив глава Мінфіну.

За його словами, дефіцит держбюджету у квітні становив 89,7 млрд грн порівняно з 80,6 млрд грн у березні. У доходах загального фонду 76,2 млрд грн грантова допомога становила 22 млрд грн.

Коментуючи озвучений МВФ необхідний обсяг підтримки $5 млрд за місяць і фінансування дефіциту у квітні, Марченко визнав, що коштів надійшло недостатньо, проте проблему, як і в березні, вдалося зняти за рахунок управління ліквідністю.

Довідка Finance.ua:

Україна через повномасштабну війну, яку почала рф, щодня втрачає мільярди доларів. При цьому, щоб виконувати свої зобов’язання, Кабмін змушений значно збільшувати борги. Доводиться повертати і старі кредити: до кінця 2022-го повернути потрібно близько 3 млрд доларів;

джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 3 травня є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти. Так, станом на 3 травня 2022 року загальна сума фінансування державного бюджету складала 298 404 млн грн, або 10 032 млрд доларів. Із цієї суми найбільше виділив Національний банк України — 2 393 млн доларів, або 70,000 млн гривень.



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