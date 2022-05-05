Донорська конференція для України зібрала $6,5 млрд — Finance.ua
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Донорська конференція для України зібрала $6,5 млрд

Вчора 17:37Казна та Політика
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У Варшаві під час Конференції донорів для допомоги Україні зібрано 6,5 млрд доларів.
Про це під час оголошення підсумків конференції щодо задекларованих коштів для України від урядів іноземних країн, міжнародних організацій та приватних корпорацій заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Я щойно отримав кінцеву суму і я дуже щасливий озвучити, що ми всі разом зібрали 6,5 млрд доларів», — заявив польський прем’єр під оплески присутніх на конференції.

Батальйон фіндопомоги для України

Він закликав і надалі підтримувати Україну та українських героїв, які зараз стоять на сторожі усієї Європи.
Нагадаємо, сьогодні у Варшаві проходить Конференція донорів для допомоги Україні. Ініціаторами події є прем’єр-міністри Польщі і Швеції Матеуш Моравецький і Магдалена Андерссон.
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Метою конференції є збір коштів на зростаючі гуманітарні потреби України. Польща та Швеція таким чином хочуть заохотити своїх партнерів спільно реагувати на складну гуманітарну ситуацію в Україні. Партнери події — президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.
За матеріалами: Укрінформ
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