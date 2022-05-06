За весь час повномасштабної війни Україна отримала 12 мільярдів доларів допомоги — Finance.ua
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За весь час повномасштабної війни Україна отримала 12 мільярдів доларів допомоги

Вчора 10:32Казна та Політика
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За весь час повномасштабної війни Україна отримала 12 мільярдів доларів допомогиЗа весь час повномасштабної війни Україна отримала 12 мільярдів доларів допомоги
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна від початку повномасштабного вторгнення рф отримала понад 12 мільярдів доларів допомоги.
Його слова передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Він підкреслив, що йдеться про озброєння і фінансову допомогу та закликав міжнародних партнерів активно підтримувати країну.
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Нагадаємо, Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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