Україна не вноситиме змін до Конституції щодо курсу в НАТО, – Стефанчук — Finance.ua
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Україна не вноситиме змін до Конституції щодо курсу в НАТО, – Стефанчук

Вчора 10:45Казна та Політика
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Український парламент не буде вносити зміни до Конституції щодо курсу в НАТО. Зміни до Конституції не вноситимуть, навіть якщо Україна отримає гарантії безпеки від інших країн у рамках переговорного процесу з Росією.
Про це пишеться в інтерв’ю Стефанчука «Українській правді».
Голова Верховної Ради зазначив, що євроінтеграція — важлива тема для нього. Водночас він наголосив, що НАТО, наприклад, не хоче закрити небо над Україною.
«Мені здається, стільки, скільки у парламенті зробив я для вступу України до ЄС і НАТО, мало хто робив. Для мене це дуже важливі теми. Але сьогодні ми всі звертаємося до НАТО з проханням закрити небо, а вони кажуть, що не можуть. Ми нагадуємо про політику відкритих дверей, а у відповідь — політика відкритих дверей є, але Україна не стане в цей період членом НАТО. Зробіть те — ні. Передайте те — ні», — заявив Стефанчук.
Він додав, що за кожним днем зволікань НАТО стоять людські життя. Через це, за словами Стефанчука, Україна повинна бути гнучкою та шукати варіанти, які дадуть гарантію безпеки.
Голова Ради заявив, що будь-які рішення будуть ухвалювати поза воєнним станом. Йдеться як про референдум, так і ймовірні зміни до Конституції.
«Ми ж говоримо про домовленості, про перемовини, про гарантії. Далі ми будемо бачити чіткий і зрозумілий механізм. Це буде НАТО? Прекрасно, я за», — сказав Стефанчук.
З його слів можна зробити висновок, що Україна не буде вносити зміни до Конституції щодо питання НАТО, навіть якщо отримає гарантії безпеки.
«Якщо ми отримаємо гарантії, ми будемо використовувати ці гарантії. А будь-що, що записано в Конституції щодо НАТО, щодо ЄС — це наші перспективні бачення на майбутнє», — розповів Стефанчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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