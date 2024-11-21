Україна наздоганяє світових лідерів експорту замороженої малини — Finance.ua

Україна наздоганяє світових лідерів експорту замороженої малини Сьогодні 06:04

Україна наздоганяє світових лідерів експорту замороженої малини

У сезоні 2024/25 років Україна продовжує активно наздоганяти світових лідерів з експорту замороженої малини, повідомляє East Fruit

Першість на ринку поки лишається за Сербією та Польщею.

Водночас Польща, щоб утриматися на цій позиції, все більше залежить від реекспорту продукції, в основному саме українського походження.

Зверніть увагу! Протягом перших трьох місяців сезону — з липня по вересень включно, Україна експортувала вже понад 28 тисяч тонн замороженої малини та ожини, що є новим рекордом для цього періоду року. Експорт, таким чином, зріс відразу на 36% до того ж самого періоду минулого року та на 45% порівняно з 2022 роком. Відзначимо, що зростання експорту відбувається на тлі чисельних повідомлень фермерів про зниження врожаю малини у 2024 році.

Попри те, що Польща лишається головним ринком збуту замороженої малини з України, її частка в загальному обсязі експорту продовжує знижуватися. Україна поступово починає виходити з замороженою малиною напряму на традиційні для Польщі ринки збуту, такі як Німеччина та Франція. Наприклад, в цьому сезоні частка ринку Німеччини в експорті замороженої малини з України вже перевищує 20%,— говорить економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.

Аналітики зазначають, що серед головних ринків збуту для української малини на початку сезону також Чехія, Литва, Австрія, Бельгія та Італія. Також в новому сезоні вже відправлено перші партії української замороженої малини до таких важливих та перспективних ринків збуту як США та Канада. І навіть Сербія — світовий лідер експорту малини, придбала в Україні велику партію продукції у вересні, очевидно, для реекспорту.

Телеканал 24 За матеріалами:

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