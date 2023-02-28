Україна наростила вивезення пшениці та борошна — Finance.ua
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Україна наростила вивезення пшениці та борошна

Казна та Політика
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Україна збільшила обсяги експорту пшениці та борошна. Так, у лютому 2023 року пшениці було продано за кордон 1,508 млн тонн, тоді як у лютому-2022 цей показник склав 1,041 млн тонн.
Про це повідомили у Мінагрополітики.
Там зазначили: борошна у лютому-2023 року було продано 15,3 тис. тонн — тоді як роком раніше 4,4 тис. тонн. Зокрема, пшеничного було продано 15,2 тис. тонн (роком раніше — 4,1 тис. тонн).
Загалом у лютому (станом на 27 число) Україна експортувала 4,721 млн тонн зернової продукції. Зокрема (крім згаданих пшениці та борошна):
  • ячменю — 229 тис. тонн;
  • жита — 5 тис. тонн;
  • кукурудзи — 2,935 млн. тонн.
У лютому-2022 обсяг експорту ж склав 5,051 млн тонн. Тобто на 330 тис. тонн більше.
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За матеріалами:
Finance.ua
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