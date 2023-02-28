Україна наростила вивезення пшениці та борошна — Finance.ua

Україна наростила вивезення пшениці та борошна Сьогодні 21:37 — Казна та Політика

Україна збільшила обсяги експорту пшениці та борошна. Так, у лютому 2023 року пшениці було продано за кордон 1,508 млн тонн, тоді як у лютому-2022 цей показник склав 1,041 млн тонн.

Про це повідомили у Мінагрополітики

Там зазначили: борошна у лютому-2023 року було продано 15,3 тис. тонн — тоді як роком раніше 4,4 тис. тонн. Зокрема, пшеничного було продано 15,2 тис. тонн (роком раніше — 4,1 тис. тонн).

Загалом у лютому (станом на 27 число) Україна експортувала 4,721 млн тонн зернової продукції. Зокрема (крім згаданих пшениці та борошна):

ячменю — 229 тис. тонн;

жита — 5 тис. тонн;

кукурудзи — 2,935 млн. тонн.

У лютому-2022 обсяг експорту ж склав 5,051 млн тонн. Тобто на 330 тис. тонн більше.

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