Україна наростила експорт до ЄСдо $27,9 млрд у 2022 році — Finance.ua
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Україна наростила експорт до ЄСдо $27,9 млрд у 2022 році

Казна та Політика
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Україна наростила експорт до ЄСдо $27,9 млрд у 2022 році
Україна наростила експорт до ЄСдо $27,9 млрд у 2022 році
Попри війну Україні вдалося наростити експорт до ЄС, який у 2022 році склав 27,9 млрд доларів.
Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.
Цього вдалося досягти завдяки лібералізації торгівлі, зокрема, ЄС прибрав квоти і мита для української продукції, а також прибрав автомобільні дозволи на період дії воєнного стану в Україні.
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«Всі запроваджені Євросоюзом кроки щодо лібералізації торгівлі з Україною дозволили орієнтувати більшу частину торгівлі на ринок ЄС. За результатами 2022 році 55% взаємного товарообігу припав саме на європейські країни. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб ЄС продовжив дію регламентів, які дозволяють Україні торгувати без квот і тарифів. Враховуючи умови, в яких працює український бізнес це було б дуже суттєвою підтримкою України на економічному фронті», — зазначила Свириденко.
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Відповідаючи на питання щодо інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, міністерка зауважила, що це проміжний етап між Угодою про вільну торгівлю та повним членством в ЄС. Йдеться, перш за все, про однакові права України з іншими державами-членами ЄС в усіх сферах — рух товарів (угода АСАА), телекомунікації, енергетика, митниця, безпечність харчових продуктів тощо.
До кінця року Україна планує підписати Угоду АСАА. Це означає, що все промислове виробництво працюватиме за правилами ЄС, а значить європейському бізнесу буде вигідно розташовувати виробництво для ринку ЄС на території України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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