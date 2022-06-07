Україна нарощує експорт зерна залізницею — Finance.ua

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Україна нарощує експорт зерна залізницею

Вчора 07:17Аграрний ринок
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Україна нарощує експорт зерна залізницеюУкраїна нарощує експорт зерна залізницею
Україна у травні трохи збільшила експорт зерна залізницею.
Як повідомляють в Укрзалізниці, за місяць постачання зросло на 4,6% — з 1,24 до 1,3 млн тонн.
Таким чином, середньодобовий обсяг перевезення у травні зріс на 1 тисячу тонн, порівняно з квітнем — до 42 тисяч тонн.
Загальний показник вантажоперевезень у мережі УЗ у травні зріс на 3,1%, порівняно з квітнем — до 9,15 млн. тонн з 8,87 млн. тонн.
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Крім того, середня добова обробка на прикордонних з Україною переходах на 31 травня становила близько 1,92 тис. вагонів, тоді як вони можуть обробляти щодобово до 3,42 тис. вагонів. Це спричинило накопичення очікуваного вивантаження вагонного парку у вигляді 37 тис. вагонів (+6 тис. од. проти показників початку травня), у тому числі близько 10 тис. од. — із зерном, 700 од. — з олією, 500 од. — зі шротом, 350 од. — з макухою.
За даними УЗ, на кордоні з Румунією накопичилося близько 5,7 тис. вагонів в очікуванні передачі через пункт пропуску Вадул-Сірет — Дорнешті (з яких із зерном — 3,9 тис.) та 1,5 тис. — на пункті через Дьяково — Халмеу (з яких із зерном — 1,1 тис.).
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Середній розрахунковий час для пропуску черги вагонів через ці переходи до Румунії становить близько 80 діб.
Крім того, уточнюється, що представники залізниці Румунії повідомили, що через два місяці (з початком жнив) пріоритети мають змінитись на користь перевезень власної продукції перед експортованою з України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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