Туреччина заявляє про рішення щодо експорту українського зерна «найближчими днями» — Finance.ua
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Туреччина заявляє про рішення щодо експорту українського зерна «найближчими днями»

Вчора 11:32Аграрний ринок
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Туреччина заявила, що «найближчими днями» очікує рішення щодо експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близько 5 тижнів, щоб розпочати операцію.
Про це прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін розповів Анадолу під час візиту до Мадриду.
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Він наголосив, що зараз економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно на міжнародний ринок через порти Чорного та Азовського морів.
За словами представника Ердогана, продовжуються консультації Туреччини щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж, а також координації механізму, який буде створено між Туреччиною, Україною, росією та ООН.
«Можу сказати, що поки що загалом позитивна атмосфера», — окреслив переговори Калін і додав, що «є певні законні очікування безпеки» щодо того, що російські кораблі не заходитимуть до розблокованих портів.
Українська сторона вважає, що створення такого механізму та постачання власної зернової продукції на міжнародний ринок буде на користь країні. При цьому російська сторона, каже Калін, «не дивиться на це негативно».
«Міжнародна спільнота вже рухається в цьому напрямку. Найближчими днями очікуємо на деякі конкретні рішення з цього питання. Наші зусилля в цьому напрямку продовжуються», — говорить він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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