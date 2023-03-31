Україна направила нову партію пшениці до Єгипту в рамках "Зернової ініціативи" — Finance.ua

Україна направила нову партію пшениці до Єгипту в рамках "Зернової ініціативи" Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

З портів Великої Одеси вийшли 6 суден з українським продовольством, серед яких балкер з пшеницею для Єгипту.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. Йдеться про судно SERENITY IBTIHAJ з 27 тис. тонн пшениці на борту.

«З початку роботи „Зернової ініціативи“ 44 судна експортували до цієї африканської країни 1 млн тонн української агропродукції», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Єгипет — найбільш густонаселена країна серед арабських держав та третя за чисельністю населення в Африці. Оскільки там зараз вирує фінансова криза, країна значно залежить від системних постачань зерна та стабільної ціни.

«Ці потреби країни здатна забезпечити планомірно працююча „Зернова ініціатива“. На останньому тендері Єгипет придбав ще одну нову партію української пшениці обсягом 120 тисяч тонн. Вона буде відправлена наступного місяця», — повідомили у міністерстві.

Як додається, з 1 серпня з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Також йдеться про те, що міжнародна спільнота могла б отримувати більше української агропродукції, якби росіяни цілеспрямовано не сповільнювали інспекції суден в Босфорі.

Станом на вечір 30 березня, 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

УНІАН За матеріалами:

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