Україна направила ноту Польщі — просить не допустити блокування руху на кордоні — Finance.ua
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Україна направила ноту Польщі — просить не допустити блокування руху на кордоні

Казна та Політика
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Україна направила ноту Польщі — просить не допустити блокування руху на кордоні
Україна направила ноту Польщі — просить не допустити блокування руху на кордоні
Україна дипломатичною нотою звернулася до Польщі з проханням не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону. Таке блокування шкодитиме інтересам обох країн та негативно позначиться на торговельних відносинах.
Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, коментуючи наміри польських перевізників розпочати з 3 листопада блокаду польсько-українського кордону.
Як зазначив український дипломат, блокування польськими перевізниками руху товарів чи будь-яке його обмеження завдасть шкоди інтересам України і Польщі, а в умовах російської агресії і навантаження на пункти пропуску такі дії є недоречними.
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«Ми сподіваємося, що польська влада зуміє досягти порозуміння з потенційними протестувальниками, щоб уникнути блокування кордону. Адже такі погрози протестувальників блокувати рух в пунктах пропуску зовсім не допомагають іміджу Польщі, а також тим польським підприємцям, які беруть участь чи мають намір брати участь у проєктах з відбудови України. Посольство і генеральне консульство України перебувають у постійному контакті з Мінінфраструктури Польщі та підкарпатським і люблінським воєводами. Крім того, посольство звернулося з офіційною нотою до МЗС Польщі з проханням вжити заходів для недопущення блокування чи обмеження руху через українсько-польський кордон», — наголосив Зварич.
Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко раніше заявив, що з 3 листопада польські перевізники, які вбачають конкуренцію з боку українських колег, планують блокувати роботу пункту пропуску «Корчова-Краківець» на польсько-українському кордоні.
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За його словами, у вівторок з польською стороною відбулась прикордонна представницька зустріч, на якій поляки повідомили, що з 3 листопада може відбутися страйк і в певній формі блокування кордону, що може тривати навіть до кінця цього року.
Своєю чергою, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у вівторок поінформувало, що звернулося до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Єврокомісії для проведення зустрічі з усіма залученими сторонами щодо вирішення питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.
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Як підкреслило міністерство, такі страйки і блокування кордону шкодять як Києву, так і Варшаві. У міністерстві поінформували про заплановану зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) для напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.
Серед вимог польських перевізників, які погрожують з 3 листопада заблокувати або максимально ускладнити автомобільний рух на польсько-українському кордоні, зокрема, є:
  • повернення українським перевізникам дозволів;
  • посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту);
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їх фінансова діяльність відбувається не на території ЄС;
  • створення окремої черги в Є-черзі для автомобілів на номерах країн ЄС;
  • створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, а також отримання доступу до української системи «Шлях».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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