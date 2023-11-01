Україна направила ноту Польщі — просить не допустити блокування руху на кордоні — Finance.ua

Україна направила ноту Польщі — просить не допустити блокування руху на кордоні Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Україна направила ноту Польщі — просить не допустити блокування руху на кордоні

Україна дипломатичною нотою звернулася до Польщі з проханням не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону. Таке блокування шкодитиме інтересам обох країн та негативно позначиться на торговельних відносинах.

Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, коментуючи наміри польських перевізників розпочати з 3 листопада блокаду польсько-українського кордону.

Як зазначив український дипломат, блокування польськими перевізниками руху товарів чи будь-яке його обмеження завдасть шкоди інтересам України і Польщі, а в умовах російської агресії і навантаження на пункти пропуску такі дії є недоречними.

Читайте також На кордоні з Польщею почали тестувати камери автофіксації

«Ми сподіваємося, що польська влада зуміє досягти порозуміння з потенційними протестувальниками, щоб уникнути блокування кордону. Адже такі погрози протестувальників блокувати рух в пунктах пропуску зовсім не допомагають іміджу Польщі, а також тим польським підприємцям, які беруть участь чи мають намір брати участь у проєктах з відбудови України. Посольство і генеральне консульство України перебувають у постійному контакті з Мінінфраструктури Польщі та підкарпатським і люблінським воєводами. Крім того, посольство звернулося з офіційною нотою до МЗС Польщі з проханням вжити заходів для недопущення блокування чи обмеження руху через українсько-польський кордон», — наголосив Зварич.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко раніше заявив, що з 3 листопада польські перевізники, які вбачають конкуренцію з боку українських колег, планують блокувати роботу пункту пропуску «Корчова-Краківець» на польсько-українському кордоні.

За його словами, у вівторок з польською стороною відбулась прикордонна представницька зустріч, на якій поляки повідомили, що з 3 листопада може відбутися страйк і в певній формі блокування кордону, що може тривати навіть до кінця цього року.

Своєю чергою, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у вівторок поінформувало , що звернулося до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Єврокомісії для проведення зустрічі з усіма залученими сторонами щодо вирішення питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

Читайте також Німеччина повертає контроль на кордонах з Польщею, Чехією і Швейцарією

Як підкреслило міністерство, такі страйки і блокування кордону шкодять як Києву, так і Варшаві. У міністерстві поінформували про заплановану зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) для напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

Серед вимог польських перевізників, які погрожують з 3 листопада заблокувати або максимально ускладнити автомобільний рух на польсько-українському кордоні, зокрема, є:

повернення українським перевізникам дозволів;

посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту);

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їх фінансова діяльність відбувається не на території ЄС;

створення окремої черги в Є-черзі для автомобілів на номерах країн ЄС;

створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, а також отримання доступу до української системи «Шлях».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.