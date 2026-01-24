Україна на межі гуманітарної катастрофи через удари рф по енергетиці — гендиректор ДТЕК Сьогодні 11:38

Лінії електропередач

Україна наближається до «гуманітарної катастрофи» після місяців російських авіаударів по енергосистемі, і будь-яка майбутня мирна угода має включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, пише Reuters.

Яка ситуація в енергетиці України

За його словами, рф, яка розпочала повномасштабне вторгнення майже чотири роки тому, веде кампанію «енергетичного терору» з жовтня 2025 року, завдаючи ударів по електростанціях і перевантажуючи систему протиповітряної оборони.

Найбільше постраждали Київ і прилеглі регіони, а мер столиці закликав мешканців тимчасово виїхати, якщо мають таку можливість.

«Нам потрібне енергетичне перемир’я. Перемир’я щодо енергетичних активів. Як можна говорити про мир і (паралельно) атакувати людей, знаючи, що вони мерзнуть? Як це може відбуватися одночасно? — сказав Тімченко.

Він зазначив, що Україна пережила два тижні температур від -15 до -20°C, а рф завдавала ударів по об’єктах транспортування, зберігання та видобутку газу. росія заявляє, що б’є по військовій та енергетичній інфраструктурі, яка нібито використовується в інтересах ЗСУ.

Ми близькі до гуманітарної катастрофи. Люди мають електрику 3−4 години, потім 10−15 годин — перерва. Є багатоповерхівки, які вже тижнями без тепла — сказав Тімченко.

За його словами, Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі США, адже атаки змушують газові, вугільні та гідроелектростанції працювати нижче потужності. ДТЕК втратила 60−70% генеруючих потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів.

Скільки коштів необхідно на відбудову енергетики

Тімченко оцінив відбудову енергетики у $65−70 млрд, посилаючись на оцінки Світового банку, і зазначив, що в багатьох випадках потрібні фактично нові активи.

Йдеться радше про будівництво нової енергосистеми в Україні, ніж просто реконструкцію — зазначив він.

Останніми днями американський керуючий активами BlackRock, за словами Тімченка, став ключовою силою у плані США-Україна щодо підготовки концепції відновлення.

Україна має прискорити розвиток децентралізованої генерації — зокрема нових сонячних проєктів, «зелених» енергопарків і систем накопичення — адже розосереджені об’єкти важче вразити дронами й ракетами, наголосив він.

Ми не можемо розраховувати, що мирну угоду підпишуть. Готуватися треба вже сьогодні — додав Тімченко, закликавши також накопичувати критичне обладнання та посилювати ППО.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.