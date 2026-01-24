Україна на межі гуманітарної катастрофи через удари рф по енергетиці — гендиректор ДТЕК
Україна наближається до «гуманітарної катастрофи» після місяців російських авіаударів по енергосистемі, і будь-яка майбутня мирна угода має включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, пише Reuters.
Яка ситуація в енергетиці України
За його словами, рф, яка розпочала повномасштабне вторгнення майже чотири роки тому, веде кампанію «енергетичного терору» з жовтня 2025 року, завдаючи ударів по електростанціях і перевантажуючи систему протиповітряної оборони.
Найбільше постраждали Київ і прилеглі регіони, а мер столиці закликав мешканців тимчасово виїхати, якщо мають таку можливість.
«Нам потрібне енергетичне перемир’я. Перемир’я щодо енергетичних активів. Як можна говорити про мир і (паралельно) атакувати людей, знаючи, що вони мерзнуть? Як це може відбуватися одночасно?
— сказав Тімченко.
Він зазначив, що Україна пережила два тижні температур від -15 до -20°C, а рф завдавала ударів по об’єктах транспортування, зберігання та видобутку газу. росія заявляє, що б’є по військовій та енергетичній інфраструктурі, яка нібито використовується в інтересах ЗСУ.
Ми близькі до гуманітарної катастрофи. Люди мають електрику 3−4 години, потім 10−15 годин — перерва. Є багатоповерхівки, які вже тижнями без тепла
— сказав Тімченко.
За його словами, Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема зі США, адже атаки змушують газові, вугільні та гідроелектростанції працювати нижче потужності. ДТЕК втратила 60−70% генеруючих потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів.
Скільки коштів необхідно на відбудову енергетики
Тімченко оцінив відбудову енергетики у $65−70 млрд, посилаючись на оцінки Світового банку, і зазначив, що в багатьох випадках потрібні фактично нові активи.
Йдеться радше про будівництво нової енергосистеми в Україні, ніж просто реконструкцію
— зазначив він.
Останніми днями американський керуючий активами BlackRock, за словами Тімченка, став ключовою силою у плані США-Україна щодо підготовки концепції відновлення.
Україна має прискорити розвиток децентралізованої генерації — зокрема нових сонячних проєктів, «зелених» енергопарків і систем накопичення — адже розосереджені об’єкти важче вразити дронами й ракетами, наголосив він.
Ми не можемо розраховувати, що мирну угоду підпишуть. Готуватися треба вже сьогодні
— додав Тімченко, закликавши також накопичувати критичне обладнання та посилювати ППО.
Поділитися новиною
Також за темою
Де у світі найбільше користувачів інтернету (інфографіка)
ТОП-9 країн, де іноземні доходи не оподатковуються у 2026 році
Найпопулярніші моделі китайських авто серед українців: нові та вживані
До 20 тисяч IT-фахівців в Україні мають бронювання
Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно
Ринок праці: що змінилося та як шукати роботу у 2026 році