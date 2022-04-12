Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян — Finance.ua

Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян
Україна може заробити мільйони доларів на знищеній техніці росіян
В Україні з початку повномасштабної війни з росією бійці ЗСУ відправили на смітник 85 тисяч тонн військової техніки противника.
Такі дані оприлюднив Forbes.
Якщо російські танки та бронетранспортери здати на металобрухт, − можна отримати $45 млн.
Увесь металобрухт, який залишила після себе «друга армія світу», умовно можна розподілити на категорії.
Серед них:
- 75 тис. т — вуглецева та нержавіюча сталь;
- понад 360 т титану та магнію;
Щоправда, утилізація військового металобрухту − це складний процес, який вимагає контролю з боку держави.
Так, утилізація та перероблення літаків перебуває під контролем СБУ, бо деякі компоненти мають стратегічне значення для оборонної промисловості держави.
А утилізацією стрілецької зброї займається Нацполіція.
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