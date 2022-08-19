Україна може втратити мільйони тонн урожаю зернових через війну — заступник міністра Висоцький — Finance.ua

Україна може втратити мільйони тонн урожаю зернових через війну — заступник міністра Висоцький Вчора 06:16 — Аграрний ринок

Україна може втратити мільйони тонн урожаю зернових через війну — заступник міністра Висоцький

Російські загарбники вкрали на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей близько 650 тис. тонн зерна минулого року. Щодо цих злочинів уже проводять кримінальні розслідування.

Цього року на тимчасово непідконтрольних Україні територіях потенційно може бути зібрано до 10 млн тонн сільгосппродукції. І новий урожай — також під загрозою. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі марафону FreeДом на телеканалі UA.

Найбільшу частину нового врожаю, про який ідеться, за словами Висоцького, становить пшениця.

«Тривають кримінальні розслідування за фактом викрадення близько 650 тис. тонн зерна врожаю минулого року. Якщо подивимося на те, що потенційно може бути зібрано цього року, — це близько 10 млн тонн. Позаяк менше площ було засіяно навесні цього року, оскільки вже була російська окупація. Але все одно це велике значення, і найбільшу частину становить пшениця, яка є продовольчим товаром і є цінною для споживання, експорту та багатьох інших цілей. Тож загалом дійсно є загроза, яка обчислюється мільйонами тонн площі посіву озимих культур минулого року і того, що було посіяно навесні — до 10 млн тонн урожаю», — пояснив заступник міністра.

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Крім того, площі полів, які навмисне спалені окупантами й продовжують знищуватися, вже сягають 10 тис. гектарів, доповнив Висоцький. А це також величезні збитки для сільського господарства.

«Якщо ми оцінимо площі, які навмисне спалені та знищуються, їхня кількість уже сягає 10 тис. гектарів. З цих площ потенційно могло бути зібрано щонайменше 40 тис. тонн продукції. І цю продукцію також можна перевести в гроші. Це близько 400 млн гривень. Тому так, є факти, які можна розцінювати не просто як пограбування, а як знищення через підпал. Насамперед — пшениці», — наголосив заступник міністра.

Він зауважив, що більшість випадків і крадіжок, і підпалів однозначно фіксується.

«Ми звертаємося, зокрема, до фермерів на цих територіях, щоб вони фіксували. Говоримо, що ведуться кримінальні справи з оглядом прокуратури, СБУ та інших служб. Зокрема підпал аналогічно фіксується і співробітниками ДСНС, і безпосередньо правоохоронними органами. Однозначно все це додається і буде далі, у разі повторення, доповнюватися до спільної кримінальної справи міжнародної, де Україна вимагатиме компенсації цих втрат через репарації та заморожені активи російської федерації в інших країнах», — повідомив Висоцький.

Заступник міністра також зазначив, що з кожним днем ​​аграріям з окупованих територій дедалі важче передавати інформацію. Адже це ризик для їхнього життя.

«Багато фермерів були змушені емігрувати. Тому підбити якісь проміжні підсумки крадіжки нового врожаю, який якраз закінчують збирати, ми зможемо лише за кілька тижнів», — доповнив він.

uatv За матеріалами:

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