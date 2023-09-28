Україна має великий потенціал для постачання біометану та водню до Європи — Finance.ua

Україна має великий потенціал для постачання біометану та водню до Європи Сьогодні 20:40 — Енергетика

Україна має великий потенціал як виробник біометану, а українська газотранспортна система вже готується до поставок до Європи відновлюваних газів.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час виступу на «Business Forum on bio-methane and green hydrogen», який нещодавно відбувся у Відні.

«Україна має значний потенціал виробництва біометану. Це зрозуміло, адже ми — аграрна країна, у нас є значні сировинні ресурси для розвитку цикловиробництва в аграрному секторі - біогазу та біометану. Саме тому важливі інвестиції у біометанові установки, які будуть працювати на основі цієї сировини та відповідно далі експортувати біометан до країн Європейського Союзу», — наголосив Микола Колісник.

За його словами, попри війну, перші установки, що виробляють біометан, уже почали працювати в Україні. Їхня потужність становить близько 3 млн куб. метрів біометану на рік.Крім того, заступник міністра енергетики зазначив, що Україна також перспективна як виробник та постачальник водню до ЄС. Вже розробляються проекти для проведення ТЕО готовності основного обладнання газотранспортної системи для транспортування водню.

«Водень — це паливо майбутнього і одне з найкращих джерел збереження енергії.

Наявність розвинутої відновлюваної та атомної енергії робить водень економічно конкурентним ресурсом", — акцентував Микола Колісник.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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