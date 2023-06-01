Україна має потенціал замінити росію як постачальника енергоносіїв та стати експортером чистої енергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна має потенціал замінити росію як постачальника енергоносіїв та стати експортером чистої енергії

Енергетика
9
Україна має потенціал замінити росію як постачальника енергоносіїв та стати експортером чистої енергії
Україна має потенціал замінити росію як постачальника енергоносіїв та стати експортером чистої енергії
Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков вважає, що Україна має потенціал замінити росію як постачальника енергоносіїв та стати експортером чистої енергії.
Про це він заявив під час онлайн вебінару «Energy in Europe — the new normal?», що відбувся у Відні.
«російський газ можна замінити — ми це побачили минулої зими на прикладі Німеччини. Його можна і треба замінити також в Австрії, без шкоди економіці, якщо скористатися наявною інфраструктурою. Потрібно розробити рішення, як усунути залежність від російського газу, та імплементувати його», — наголосив Демченков.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
За його словами, одним із таких рішень може бути побудова Німеччиною LNG терміналів у районі Любміну і під'єднання їх до газопроводів OPAL and EUGAL.
Українські ж підземні газові сховища мають стати невід'ємною ланкою в архітектурі безпеки постачання газу до ЄС. Вже зараз Україна моделює відбудову енергетики так, щоб посилити стійкість енергетичної системи всієї Європи після війни.
Місце для вашої реклами
«Україна має потенціал, аби замінити росію як постачальника енергоносіїв. Але з однією важливою відмінністю: це буде чиста енергія, яка не має негативного впливу на клімат. Сьогодні наші зусилля зосереджені на перетворенні України в європейський енергетичний хаб. Ми маємо розгалужену газотранспортну систему та найбільші підземні сховища в Європі. Є тільки один шлях — повністю відмовитися від російських енергоносіїв і виключити росію з майбутньої енергетичної системи Європи», — акцентував Демченков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.