Україна має потенціал замінити росію як постачальника енергоносіїв та стати експортером чистої енергії — Finance.ua

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков вважає, що Україна має потенціал замінити росію як постачальника енергоносіїв та стати експортером чистої енергії.

Про це він заявив під час онлайн вебінару «Energy in Europe — the new normal?», що відбувся у Відні.

«російський газ можна замінити — ми це побачили минулої зими на прикладі Німеччини. Його можна і треба замінити також в Австрії, без шкоди економіці, якщо скористатися наявною інфраструктурою. Потрібно розробити рішення, як усунути залежність від російського газу, та імплементувати його», — наголосив Демченков.

За його словами, одним із таких рішень може бути побудова Німеччиною LNG терміналів у районі Любміну і під'єднання їх до газопроводів OPAL and EUGAL.

Українські ж підземні газові сховища мають стати невід'ємною ланкою в архітектурі безпеки постачання газу до ЄС. Вже зараз Україна моделює відбудову енергетики так, щоб посилити стійкість енергетичної системи всієї Європи після війни.

«Україна має потенціал, аби замінити росію як постачальника енергоносіїв. Але з однією важливою відмінністю: це буде чиста енергія, яка не має негативного впливу на клімат. Сьогодні наші зусилля зосереджені на перетворенні України в європейський енергетичний хаб. Ми маємо розгалужену газотранспортну систему та найбільші підземні сховища в Європі. Є тільки один шлях — повністю відмовитися від російських енергоносіїв і виключити росію з майбутньої енергетичної системи Європи», — акцентував Демченков.

