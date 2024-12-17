Україна має дуже амбітну мету відкрити всі переговорні кластери з ЄС у 2025 р. — Зеленський — Finance.ua
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Україна має дуже амбітну мету відкрити всі переговорні кластери з ЄС у 2025 р. — Зеленський

Казна та Політика
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Україна має дуже амбітну мету відкрити всі переговорні кластери з ЄС у 2025 р. — Зеленський
Україна має дуже амбітну мету відкрити всі переговорні кластери з ЄС у 2025 р. — Зеленський
Україна має дуже амбітну мету відкрити всі переговорні кластери з Європейським Союзом у 2025 році, заявив президент Володимир Зеленський.
«За час головування Польщі в Євросоюзі ми розраховуємо відкрити щонайменше два кластери, а всього шість кластерів. Якщо чесно, то в нас є амбітна мета, дуже амбітна — відкрити наступного року всі кластери», — сказав він на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад у вівторок.
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Як повідомлялося, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина очікує, що перші розділи майбутніх перемовин щодо членства України в Європейському Союзі буде відкрито вже на початку 2025 року.
Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 з 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як розділи 34 «Інституції» та 35 «Інші питання» розглядатимуть окремо, поза кластерами.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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