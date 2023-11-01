Україна імпортуватиме менше овочів: в Мінагро пояснили, як це вплине на ціни — Finance.ua

Україна імпортуватиме менше овочів: в Мінагро пояснили, як це вплине на ціни Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Україна імпортуватиме менше овочів: в Мінагро пояснили, як це вплине на ціни

В Міністерстві агрополітики очікують зниження цін на овочі навесні. Окрім сезонного фактора цьому має додатково посприяти ефект від грантової програми для тепличників. Про це розповів в ефірі інформаційного телемарафону заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

«Цього року гранти активно видавались. Відповідно теплиці будувались та будуються. І з весни повинна бути перша продукція. Звісно, що це вплине позитивно і трішки знівелює різкі цінові перепади між сезонною і тепличною продукцією», — запевнив посадовець.

Він зазначив, що у попередні роки Україна в значній мірі імпортувала тепличні овочі, тому їхня вартість залежала від обмінного курсу та логістичних ризиків.

«Тепер продукт не буде так залежати від перетину кордону та валютних ризиків, буде ближчим до споживача. Що повинно вплинути на зменшення середньозваженої ціни тепличних овочів», — прогнозує Висоцький.

Грантова підтримка для садівників та тепличників

З 1 липня 2022 року діє Урядова грантова програма, яка допомагає створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Щодо працівників у теплицях, то потрібно мати не менше 4 постійних та 10 сезонних.

УНІАН За матеріалами:

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