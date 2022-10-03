Україна і Туреччина налагоджують спільне виробництво авіадвигунів – Зеленський — Finance.ua
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Україна і Туреччина налагоджують спільне виробництво авіадвигунів – Зеленський

Казна та Політика
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Україна і Туреччина налагоджують спільне виробництво авіадвигунів.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський нагадав, що сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав потужності компанії «Байкар», яка виробляє зокрема і безпілотники Bayraktar.
Президент додав, що від імені всіх українців Єрмак подякував керівникам компанії та вручив голові Ради директорів Сельчуку Байрактару орден «За заслуги», яким той був відзначений до річниці Незалежності України.
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«Однак і ця зустріч — не символічна, вона цілком практична. Ми готуємось до створення в Україні навчального центру і заводу компанії „Байкар“, а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов’язково реалізуємо і ці проекти», — наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що Україна завжди була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості.
У листопаді 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські підприємства підписали дві угоди із турецькою компанією Baykar Makina про постачання двигунів до безпілотників.

Байрактар: ціна, можливості, та російські фейки

За матеріалами:
УНІАН
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