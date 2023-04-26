Україна і Данія уклали угоду про розширення співпраці у галузі вітрової генерації — Finance.ua
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Україна і Данія уклали угоду про розширення співпраці у галузі вітрової генерації

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Міністерство енергетики України і Міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія уклали угоду, що розширює енергетичне партнерство в галузі вітрової генерації.
Як передає Укрінформ, документ в онлайн-режимі підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія Ларс Огор під час конференції WindEurope’s 2023, повідомляє Міненерго.
«Україна має значний потенціал для розвитку відновлюваної енергетики в Європі. Ми прагнемо стати лідером у побудові сучасного зеленого енергетичного сектору і плануємо, що до 2050 року частка ВДЕ в енергобалансі України досягне 50%. Розвиток партнерства з Данією в галузі вітрової енергетики є надзвичайно важливим для нас у цьому контексті», — зазначив Галущенко.
Сторони зобов’язалися сприяти подальшому розвитку енергетичного партнерства, а також здійснювати обмін досвідом та знаннями у сфері вітрової енергетики. Партнерство включатиме обмін інформацією та співпрацю експертів у розробленні стратегії, відповідної політики та правових заходів у галузі вітроенергетики, обмін знаннями у розвитку технологічних можливостей, а також формуванні стабільної основи для інвестиційної та торговельної діяльності у секторі вітроенергетики.
За матеріалами:
Укрінформ
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