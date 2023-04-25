Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток залізничного транспорту — Finance.ua
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Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток залізничного транспорту

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Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток залізничного транспорту задля покращення сполучення між країнами.
Про це йшлося на зустрічі посла України в Болгарії Олесі Ілащук з віцепрем’єр-міністром — міністром транспорту та зв’язку Республіки Болгарія Христо Алексієвим, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу посольства.
Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили будівництво третього мосту через річку Дунай, який полегшить переміщення зростаючого потоку товарів і людей та допоможе Україні у процесі її відновлення.
«Христо Алексієв наголосив на зусиллях Болгарії щодо забезпечення коридорів солідарності для гарантування продовольчої безпеки. Сторони висловили готовність працювати разом для покращення сполучення між Україною та Болгарією і визначили розвиток залізничного транспорту як головний пріоритет», — поінформували у диппредставництві.
Як повідомлялося, посол України в Республіці Болгарія Олеся Ілащук 7 квітня вручила вірчі грамоти президентові Румену Радеву.
За матеріалами:
Укрінформ
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