Україна готова швидко налагодити транзит азербайджанського газу в Європу — Зеленський Сьогодні 14:34 — Енергетика

Україна готова швидко відновити транзит природного газу своєю територією для країн Східної Європи, однак не російського, а азербайджанського.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Давосі цього тижня.

«Ми можемо використовувати нашу інфраструктуру, якщо дійсно країнам у Східній Європі потрібен газ, не російський газ… Ми можемо зробити досить швидко, можемо підписати контракти, можемо все це швидко налагодити», — сказав президент України на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Зеленський за підсумками зустрічі з Алієвим уточнив, що в Азербайджані видобуток газу становить близько 40 млрд куб. м, що дає можливості експорту близько 25 млрд куб. м.

Президент України ще раз наголосив, що рішення про припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року правомірне як морально, так і юридично.

«Допомагати Словаччині та іншим країнам — із задоволенням, якщо не йдеться про російський газ… Коли ми почуємо сигнал і від людей у Тирасполі, і від людей у Словаччині, і від людей в інших частинах Європи», — зазначив Зеленський.

Щодо енергокризи в Придністров’ї після припинення постачань російського газу, президент заявив про готовність поставити на розташовану там Молдовську ДРЕС вугілля з України за пільговою ціною або навіть безоплатно в обмін на нарощування потужностей і постачання надлишкової електроенергії до України, а також направити туди фахівців з України для реалізації такої схеми.

«У нас є вугілля, яке ми можемо постачати в Молдову, можемо дати в Тирасполь, якщо справді вони хочуть, щоб люди отримали електрику… Їм (Придністров'ю. — Ред.) потрібно 200−220 МВт для тих, хто перебуває там. А сама станція, якщо наші люди туди зайдуть, може видавати десь 2 ГВт. Тобто десь удесятеро більше, ніж це потрібно їм», — пояснив Зеленський.

На його думку, це вигідна, справедлива і абсолютно прозора схема, якщо влада Придністров’я дійсно думає про людей.

Президент України припустив, що на противагу такій пропозиції і такій схемі у росіян найближчим часом може «раптом знайтися» газ для Тирасполя.

Зеленський також відкинув аргумент, що українське вугілля технічно не підходить для Молдовської ДРЕС. За його словами, на станції вже використовується українське вугілля, вкрадене Росією після окупації Донецької та Луганської областей.

«Вони взяли і просто вкрали наше вугілля, і частину цього вугілля було відправлено, до речі, в Тирасполь. Тобто, це все одно наше вугілля, яке там перебуває… Питання в тому, що якщо вони не знають, як використовувати іншу марку вугілля, того вугілля, яке є в нас, ми готові, ми про це вже мали консультації з молдовською стороною. Тирасполь, їхні люди знають про це», — сказав президент України.

Він уточнив, що українські фахівці могли б дуже швидко організувати використання станцією іншої марки вугілля.

Як повідомлялося, Азербайджан 2024 року збільшив експорт газу на 5,8% - до 25,2 млрд куб. м, зокрема в Європу було поставлено 12,9 млрд куб. м.

Документи про транзит російського газу через Україну було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт за принципом «качай або плати» передбачав транзит у 2020 році 65 млрд куб. м газу, у 2021−2024 рр. — по 40 млрд куб. м газу на рік, однак у 2024 році транзит здійснювався з розрахунку близько 14 млрд куб. м.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.