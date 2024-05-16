Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві й інших країн Африки — Finance.ua

Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві й інших країн Африки Сьогодні 20:24

Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві й інших країн Африки

Президент Володимир Зеленський під час розмови із президентом Малаві Лазарусом Чакверою заявив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для Малаві та інших країн Африки.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Як зазначається, лідери України та Малаві обговорили двосторонні відносини й доручили командам підготувати пропозиції для розширення співпраці.

«У нас є перспективні напрями: цифровізація та ІТ, освіта, продовольство», — відзначив Зеленський.

У березні Володимир Зеленський зауважував, що Україна разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН опрацьовує нові маршрути для програми «Зерно з України», зокрема і до Малаві.

У квітні 2024 року Судан отримав чергову партію українського зерна у межах ініціативи «Зерно з України».

uaprom За матеріалами:

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