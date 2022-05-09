Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд доларів, - Шмигаль — Finance.ua

Україна хоче конфіскувати у рф та її олігархів 500 млрд доларів, - Шмигаль

Вчора 13:32

Україна планує конфіскувати близько 500 млрд доларів активів росії та її олігархів. Міжнародні союзники готові допомогти нашій країні з цим.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Наші партнери готові нам допомогти, щоб ми дійсно мали цей великий ресурс. На сьогодні арештовано близько 300 млрд доларів активів російської федерації. Це їхні резерви, це кошти їхньої держави, які арештовані в США, Канаді та в інших країнах. А якщо брати кошти їхніх олігархів, то це в районі 500 млрд доларів. Ми з партнерами хочемо всі ці кошти конфіскувати і отримати на користь України», — заявив Шмигаль.

Канада може стати першою країну, яка запровадила національне законодавство, що передбачає конфіскацію та передачу Україні заморожених активів російських олігархів.

«Зараз ми ведемо про це перемовини с прем’єр-міністром Канади, з міністерством фінансів та урядом», — додав прем’єр.

Як відзначив Шмигаль, США також готові зробити відповідний крок. Конгрес вже розглянув відповідний законопроєкт. Тепер з ним повинен ознайомитись Сенат, після чого його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

«І більшість країн будуть йти теж цим шляхом. Окупант має платити за свою агресію і у майбутньому потенційний агресор має розуміти, що він буде платити тій країні, яка страждає через нього. Це нові правила міжнародної поведінки у цих умовах, які створює росія як агресор сьогодні на території України», — заявив Шмигаль.

Також прем’єр зауважив, що усі розуміють, що ці заарештовані активи необхідні Україні для відбудови саме сьогодні, а не через роки.

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