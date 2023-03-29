Україна хоче децентралізувати генерацію енергетики до наступної зими — Finance.ua
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Україна хоче децентралізувати генерацію енергетики до наступної зими

Енергетика
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Україна планує децентралізувати генерацію електроенергії до наступної зими. Зробити це хочуть через нарощення маневрових потужностей.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту до Брюсселя зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем.
Галущенко зазначив, що наразі ситуація з генерацією електроенергії в Україні стабілізувалася, є резервні потужності, які дозволяють експортувати електроенергію до європейських країн.
«У процесі підготовки до наступної зими Україна планує максимально децентралізувати генерацію електроенергії за рахунок нарощування маневрових потужностей. Сторони обговорили відповідні напрямки співпраці у сфері відновлюваних джерел енергії та використання газових турбін», — сказано у повідомленні.
Міністр енергетики також сподівається на якнайшвидше рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС. Отримані від експорту кошти дозволять, зокрема, стабілізувати фінансовий стан енергетичних компаній, що зазнали значних втрат від атак РФ, та підготуватися до проходження наступного опалювального сезону.
Окрім цього, сторони обговорили подальшу інтеграцію України до європейських ринків електричної енергії та газу. Галущенко заявив про зацікавленість України в участі у платформі спільних закупівель природного газу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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