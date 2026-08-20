Україна фіксуватиме витрати на розмінування в Реєстрі збитків Сьогодні 07:15

Огороджена територія через замінування, www.rbc.ua

Мільярди гривень, які Україна змушена витрачати на подолання мінної загрози через російську агресію, тепер можна офіційно фіксувати для майбутніх компенсацій. Міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U) відкрив нову категорію заяв B5 — «Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів».

Про це йдеться у повдіомленні Міноборони.

Це має допомогти сформувати документальну базу щодо витрат держави на протимінну діяльність.

Хто і на які витрати може подати заяву в категорії B5

Подавати заяви можуть держава Україна, зокрема центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи.

Йдеться про витрати, які були профінансовані з державного, регіональних або місцевих бюджетів. До них належать:

розмінування територій;

обстеження та картування потенційно небезпечних ділянок;

залучення операторів протимінної діяльності;

знешкодження вибухонебезпечних предметів;

підготовка спеціалістів;

інформування населення про мінну небезпеку.

Заяви подаються через вебпортал Дія . Ті з них, що відповідатимуть встановленим критеріям, внесуть до Реєстру.

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Надалі ці заяви розглядатиме майбутня Міжнародна комісія з розгляду заяв. Саме вона визначатиме розмір компенсації. Конвенцію про створення Комісії під егідою Ради Європи вже підписали 39 держав і Європейський Союз.

Що таке Міжнародний Реєстр збитків і для чого він потрібен

Міжнародний Реєстр збитків для України створили у травні 2023 року під егідою Ради Європи. Він став першим етапом на шляху до майбутнього міжнародного механізму компенсації збитків, втрат і шкоди, завданих агресією росії проти України.

RD4U фіксує заяви про завдану шкоду та формує основу для подальшого розгляду вимог про компенсацію.

Наразі Реєстр охоплює три основні групи заяв:

A — заяви фізичних осіб;

B — заяви держави Україна та юридичних осіб;

C — заяви щодо шкоди, завданої Україні як державі, а також міждержавні вимоги.

Відкриття категорії B5 дозволить окремо документувати витрати України на розмінування та очищення територій від нерозірваних боєприпасів. Зібрані дані мають стати частиною міжнародної доказової бази для майбутнього механізму компенсації.

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