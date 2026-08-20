Україна фіксуватиме витрати на розмінування в Реєстрі збитків
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Мільярди гривень, які Україна змушена витрачати на подолання мінної загрози через російську агресію, тепер можна офіційно фіксувати для майбутніх компенсацій. Міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U) відкрив нову категорію заяв B5 — «Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів».
Надалі ці заяви розглядатиме майбутня Міжнародна комісія з розгляду заяв. Саме вона визначатиме розмір компенсації. Конвенцію про створення Комісії під егідою Ради Європи вже підписали 39 держав і Європейський Союз.
Що таке Міжнародний Реєстр збитків і для чого він потрібен
Міжнародний Реєстр збитків для України створили у травні 2023 року під егідою Ради Європи. Він став першим етапом на шляху до майбутнього міжнародного механізму компенсації збитків, втрат і шкоди, завданих агресією росії проти України.
RD4U фіксує заяви про завдану шкоду та формує основу для подальшого розгляду вимог про компенсацію.
Наразі Реєстр охоплює три основні групи заяв:
A — заяви фізичних осіб;
B — заяви держави Україна та юридичних осіб;
C — заяви щодо шкоди, завданої Україні як державі, а також міждержавні вимоги.
Відкриття категорії B5 дозволить окремо документувати витрати України на розмінування та очищення територій від нерозірваних боєприпасів. Зібрані дані мають стати частиною міжнародної доказової бази для майбутнього механізму компенсації.