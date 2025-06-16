Україна домовилася про збільшення гарантованої потужності для імпорту газу з Польщі майже вдвічі — Finance.ua
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Україна домовилася про збільшення гарантованої потужності для імпорту газу з Польщі майже вдвічі

Енергетика
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Оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) домовилися подвоїти гарантовану потужність у напрямку Польща-Україна з 1 липня 2025 року до 5 424 000 кВт·год/год.
Про це інформує пресслужба ОГТСУ.
В рамках підготовки до наступного опалювального сезону компанії тимчасово збільшать рівень гарантованої пропускної спроможності в напрямку України з 2 827 500 кВт·год/год до 5 424 000 кВт·год/год.
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«Частина додаткової потужності буде запропонована вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться в понеділок, 16 червня», — повідомив український оператор.
Компанії провели серію технічних переговорів і досліджень, спрямованих на визначення потенційних варіантів забезпечення додаткових можливостей транспортування газу до України.
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«Це важливе рішення оскільки польський маршрут — один з найважливіших напрямків імпорту газу в Україну. Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За матеріалами:
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