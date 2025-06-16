Україна домовилася про збільшення гарантованої потужності для імпорту газу з Польщі майже вдвічі — Finance.ua

Україна домовилася про збільшення гарантованої потужності для імпорту газу з Польщі майже вдвічі Сьогодні 07:23 — Енергетика

Оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) домовилися подвоїти гарантовану потужність у напрямку Польща-Україна з 1 липня 2025 року до 5 424 000 кВт·год/год.

Про це інформує пресслужба ОГТСУ.

В рамках підготовки до наступного опалювального сезону компанії тимчасово збільшать рівень гарантованої пропускної спроможності в напрямку України з 2 827 500 кВт·год/год до 5 424 000 кВт·год/год.

«Частина додаткової потужності буде запропонована вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться в понеділок, 16 червня», — повідомив український оператор.

Компанії провели серію технічних переговорів і досліджень, спрямованих на визначення потенційних варіантів забезпечення додаткових можливостей транспортування газу до України.

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«Це важливе рішення оскільки польський маршрут — один з найважливіших напрямків імпорту газу в Україну. Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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