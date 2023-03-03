Україна домовилася про спрощення процедури транзиту зерна через Польщу — Finance.ua
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Україна домовилася про спрощення процедури транзиту зерна через Польщу

Казна та Політика
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Профільні міністерства України та Польщі досягли домовленостей щодо спрощення проходження процедур при експорті українських зернових та олійних культур транзитом через Польщу до інших країн.
Про це 3 березня повідомила пресслужба Мінагрополітики України.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Генрик Ковальчик досягли таких домовленостей:
  1. З 8 березня 2023 року офіційні пломби (митні пломби) будуть в обов’язковому порядку накладатися на автомобілі на митних пунктах на польсько-українських прикордонних переходах;
  2. Пломби накладатимуть на кожен вагон, якщо йдеться про залізничні перевезення;
  3. Офіційні пломби будуть зніматися співробітниками Національної фіскальної адміністрації в трьох польських морських портах (Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце);
  4. Якщо йдеться про транзит до інших країн ЄС, то офіційні пломби будуть зніматися в уповноважених пунктах зберігання, розташованих в цих країнах;
  5. При транзиті до портів за умови використання офіційних пломб, польська ветеринарна інспекція не буде проводити жодних перевірок;
  6. Якщо буде виявлено розбіжності між заявленим та фактичним місцем вивантаження товару, українська сторона відсторонить експедиторів, які допустили такі розбіжності, від подальших транспортних операцій.
Щодо пломб, запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.
«Плануємо впровадити ці процедури в найближчі дні. І наступного тижня транспорт поїде вже за новими правилами. Це зменшить черги на кордонах і зробить більш комфортною торгівлю між нашими країнами», — додав Сольський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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