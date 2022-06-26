Україна домоглася позбавлення росії та білорусі статусу спостерігачів в Енергетичній хартії — Finance.ua
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Україна домоглася позбавлення росії та білорусі статусу спостерігачів в Енергетичній хартії

Енергетика
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Договірні сторони Енергетичної хартії позбавили росію та білорусь статусу спостерігачів у співтоваристві, а також призупинили тимчасове застосування Договору до Енергетичної хартії щодо білорусі.
Як повідомило Міністерство енергетики України, ці рішення ухвалено на спеціальній сесії Конференції Енергетичної хартії у Брюсселі у п’ятницю.
«Держава-агресор, яка порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і його сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, зокрема в енергетичних спільнотах та організаціях», — прокоментував рішення міністр енергетики України Герман Галущенко.
Міненерго зазначило, що ці питання було внесено до порядку денного сесії на вимогу української сторони.
«Після повномасштабного військового вторгнення росії на територію України Міністерство енергетики неодноразово виступало з ініціативою щодо позбавлення Росії статусу спостерігача в Енергетичній хартії, а також зупинення тимчасового застосування Договору до Енергетичної хартії щодо білорусі», — описали ситуацію в Міненерго.
Там нагадали, що договір до Енергетичної хартії є багатосторонньою угодою, підписаною майже 60 країнами, а також Європейським Союзом. Хартія закріплює основні принципи співробітництва, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила в енергетичні системи та механізми вирішення спорів між договірними сторонами, інвесторами та державами.
росія та білорусь підписали Договір до Енергетичної хартії, проте так і не ратифікували його. Водночас білорусь застосовувала договір тимчасово.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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