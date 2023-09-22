Україна цієї зими зможе швидко відновлювати енергооб'єкти у разі пошкоджень від атак рф — Галущенко Вчора 20:36

Україна цієї зими зможе швидко відновлювати енергооб'єкти у разі пошкоджень від атак рф — Галущенко

Україна цієї зими підготовлена до максимально швидкого усунення наслідків російських атак по енергетичній інфраструктурі. Водночас до початку зимового сезону завершиться масштабна ремонтна кампанія на енергооб'єктах країни.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Завершується ремонтна кампанія в енергетиці, яка була наймасштабнішою за період незалежності держави. До початку опалювального сезону енергосистема буде повністю готова для проходження зими — як з погляду генерації, так і з погляду передачі електроенергії», — сказав міністр.

Окрім цього, він спрогнозував, що росія продовжуватиме терор української енергосистеми, але наразі важко оцінити масштаб можливих атак. Проте він наголосив, що «енергетики підготовлені і будуть ухвалювати рішення для максимально швидкого усунення наслідків ударів».

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Нагадаємо, днями росія вперше за 6 місяців пошкодила енергооб'єкти в західних і центральних регіонах під час нічної атаки. Через наслідки частково світла не було в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, російські окупанти в останні тижні знову розпочали терор проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури. Але цього разу Україна підготувалася до загроз краще.

Він передбачає, що ці атаки триватимуть, але водночас працює і продовжує посилюватися побудований захист: і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний у вигляді спеціальних конструкцій.

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