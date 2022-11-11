Україна цьогоріч експортувала рекордні обсяги лохини — Finance.ua

Україна цьогоріч експортувала рекордні обсяги лохини Сьогодні 06:40 — Аграрний ринок

Україна цьогоріч експортувала рекордні обсяги лохини

Українські садівники у 2022 році змогли збільшити у півтора разу експорт лохини — до рекордних 2,5 тис. т.

Про це повідомляє аналітичний портал EastFruit

«Загальний експорт свіжої лохини з України у 2022 році перевищив 2,5 тис. т, збільшившись у 1,5 раза проти 2021 року. Попередній рекорд експорту лохини з України, досягнутий у 2019 році, було перевищено на 11%», — ідеться в повідомленні.

За інформацією аналітиків, таких результатів вдалося досягти навіть без експорту до білорусі, ринок якої до 2022 року був одним з основних для збуту української лохини.

Традиційним основним імпортером нашої ягоди залишилася Польща, яка закупила 1,35 тис. т ягоди, що в 2,2 раза більше, ніж торік.

Інші великі імпортери лохини з України — Нідерланди, Велика Британія та Молдова — теж різко збільшили обсяги імпорту: на 80%, 68% та у 2,4 раза відповідно.

Наголошується, що вперше оптові партії лохини з України цьогоріч вирушили до Іспанії, Німеччини, Грузії та Фінляндії. Натомість до ОАЕ, Малайзії та Сінгапуру через неможливість дістатися літаком відвантаження ягоди не здійснювалося.

Нагадаємо, за даними Державної митної служби, за перші 8 місяців 2022 року в Україну було ввезено агропродукції на 3977 млн дол., що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільша частка закупівель зарубіжних продуктів харчування припадає на плоди та ягоди. Імпорт продукції цієї групи продуктів за 8 місяців сягнув 398 млн дол. США.

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Укрінформ За матеріалами:

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